Французские войска могут отправить в Украину под небоевые нужды – глава МИД

В частности, речь идет о разминировании, киберзащите и производстве оружия на украинской территории

Стефан Сежурное (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж может отправить войска в Украину для "конкретных нужд", но не для участия в боевых действиях. Слова чиновника передает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории", – сказал он.

По его словам, некоторые из действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя при этом "порог боевых действий". Сежурне отметил, что "ничего нельзя исключать", и что это позиция президента Франции, которая была и остается.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

Дипломаты страны заявили, что идея Макрона заключалась в том, чтобы "разжечь дискуссию" на этот счет, но конкретных планов в этом направлении нет, передает Reuters.

Около 20 европейских лидеров провели встречу 26 февраля в Париже. Она была посвящена вопросу войны в Украине и возможной угрозе от российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

Читайте также: Макрон: Европа должна быть готова к нападению России на НАТО через несколько лет