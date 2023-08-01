Генштаб Естонії: ЗСУ зламують оборону окупантів у ситуації приблизної рівності сил

Збройні Сили України намагаються організувати прорив оборони окупантів одразу на кількох ділянках фронту, головною перешкодою для них є зразковий паритет сил із супротивником. Про це сказав голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, повідомляє ERR.ee.

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Полковник Ребо зазначив, що Україна намагається досягти прориву одразу в кількох місцях фронту, створюючи локальну перевагу сил.

Росія має достатньо резервів, щоб заблокувати одну спробу прориву, але створюючи загрози прориву в кількох місцях ЗСУ можуть "розмити" російські сили й, оскільки ініціатива на боці України, зможуть легше проводити перегрупування.

"Вони шукатимуть слабке місце, поки не знайдуть. Тільки тоді ми зможемо говорити про ту фазу наступу, яку ми називаємо проривом, і про швидкий успіх, що розвивається звідти, на який всі очікують", – сказав Ребо.

Глава Генштабу Естонії вважає, що відсутність "швидкого успіху" ЗСУ цілком зрозуміла через загалом "рівні сили на полі бою".

"Якщо подивитися на артилерію або на якісь інші роди військ, то в чомусь перевага в однієї, а у чомусь в іншої сторони, тобто в України", – сказав Ребо.

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.

28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Глава Пентагону переконаний: У ЗСУ достатньо можливостей для продовження контрнаступу.

У ранковому зведенні 1 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районі Куп'янська і Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське.

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