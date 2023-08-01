Генштаб Эстонии: ВСУ взламывают оборону оккупантов в ситуации примерного равенства сил

Вооруженные Силы Украины пытаются организовать прорыв обороны оккупантов сразу на нескольких участках фронта, главной препятствием для них является примерный паритет сил с противником. Об этом сказал глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает ERR.ee.

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Полковник Ребо отметил, что Украина пытается добиться прорыва сразу в нескольких местах фронта, создавая локальное превосходство сил.

У России достаточно резервов, чтобы заблокировать одну попытку прорыва, но создавая угрозы прорыва в нескольких местах ВСУ могут "размыть" российские силы и, поскольку инициатива на стороне Украины, смогут легче проводить перегруппировку.

"Они будут искать слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и наконец о быстром успехе, которого все ожидают", – сказал Ребо.

Глава Генштаба Эстонии считает, отсутствие "быстрого успеха" ВСУ совершенно понятно из-за в целом "равных сил на поле боя".

"Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие рода войск, то в чем-то преимущество у одной стороны, а в чем-то у другой стороны, то есть у Украины", – сказал Ребо.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

В утренней сводке 1 августа Генштаб ВСУ сообщил что российские оккупанты наступают в районе Купянска и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Старомайорское.

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