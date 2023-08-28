Генштаб: Росія наступає в районах Донецька, Кремінної та Бахмута, ЗСУ – на півдні: мапа

Російські окупанти наступають в районах Донецька, Кремінної та Бахмута, водночас Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 34 бойові зіткнення. В районі Донецька Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

В районі Кремінної росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

Під Бахмутом українські військові успішно відбили наступ окупантів на Кліщіївку.

Одночасно ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один — по зенітно-ракетному комплексу. Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, дві станції РЕБ та чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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