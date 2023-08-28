Генштаб: Россия наступает в районах Донецка, Кременной и Бахмута, ВСУ – на юге: карта
Российские оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Бахмута, в то же время Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения. В районе Донецка Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
В районе Кременной россияне пытались наступать у Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.
Под Бахмутом украинские военные успешно отразили наступление оккупантов на Клещеевку.
Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства на огневых позициях.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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