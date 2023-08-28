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Генштаб: Россия наступает в районах Донецка, Кременной и Бахмута, ВСУ – на юге: карта

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 07:06
Генштаб: Россия наступает в районах Донецка, Кременной и Бахмута, ВСУ – на юге: карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Бахмута, в то же время Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения. В районе Донецка Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Мапа: deepstate

В районе Кременной россияне пытались наступать у Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

Мапа: deepstate

Под Бахмутом украинские военные успешно отразили наступление оккупантов на Клещеевку.

Мапа: deepstate

Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства на огневых позициях.

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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Милана Головань
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