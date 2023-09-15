RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Міноборони Китаю не з'являється два тижні. FT заявляє, що Сі Цзіньпін його репресував

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 08:19
Глава Міноборони Китаю не з'являється два тижні. FT заявляє, що Сі Цзіньпін його репресував - Фото
Лі Шанфу (Фото: EPA)

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу не з'являється на публіці вже два тижні, західні чиновники вважають, що він усунений і перебуває під слідством. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, які нібито мають доступ до розвідувальної інформації, вони дійшли висновку, що Лі був позбавлений обов'язків глави Міноборони КНР.

Зазначається, що два місяці тому глава КНР Сі Цзіньпін усунув з посади двох найвищих генералів ракетних сил.

Співрозмовники журналістів не уточнювали, що привело Білий дім до висновку про те, що міністр перебуває під слідством.

Аналітики, з якими поспілкувалося FT, заявили, що репресії проти генералів свідчать про корумпованість китайської системи оборони.

  • 8 вересня повідомлялося, що у Маріуполі китайська співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру.
  • Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, яка підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
китайсі цзиньпінармія китаюЛі Шанфу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 