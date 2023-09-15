Глава Міноборони Китаю не з'являється два тижні. FT заявляє, що Сі Цзіньпін його репресував

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу не з'являється на публіці вже два тижні, західні чиновники вважають, що він усунений і перебуває під слідством. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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За словами американських чиновників, які нібито мають доступ до розвідувальної інформації, вони дійшли висновку, що Лі був позбавлений обов'язків глави Міноборони КНР.

Зазначається, що два місяці тому глава КНР Сі Цзіньпін усунув з посади двох найвищих генералів ракетних сил.

Співрозмовники журналістів не уточнювали, що привело Білий дім до висновку про те, що міністр перебуває під слідством.

Аналітики, з якими поспілкувалося FT, заявили, що репресії проти генералів свідчать про корумпованість китайської системи оборони.

8 вересня повідомлялося, що у Маріуполі китайська співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру.

Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, яка підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.

Після цього епізоду Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

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