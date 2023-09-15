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Глава Минобороны Китая не появляется две недели. FT заявляет, что Си его репрессировал

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 08:19
Глава Минобороны Китая не появляется две недели. FT заявляет, что Си его репрессировал - Фото
Ли Шанфу (Фото: EPA)

Министр обороны Китая Ли Шанфу не появляется на публике уже две недели, западные чиновники считают, что он отстранен и находится под следствием. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, которые якобы имеют доступ к разведывательной информации, они пришли к выводу, что Ли был лишен обязанностей главы Минобороны КНР. 

Отмечается, что два месяца назад глава КНР Си Цзиньпин отстранил от должности двух высших генералов ракетных сил. 

Собеседники журналистов не стали уточнять, что привело Белый дом к выводу о том, что министр находится под следствием. 

Аналитики, с которыми пообщалось FT, заявили, что репрессии против генералов свидетельствуют о коррумпированности китайской системы обороны. 

  • 8 сентября сообщалось, что в Мариуполе китайская певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра. 
  • Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.

Читайте также: Украина сообщает правительству КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Дмитрий Гриниченко
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Китайси цзиньпинармия китаяЛи Шанфу
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