ГУР: Суровікін фактично усунутий, його доля вирішується. У РФ жаби змагаються з гадюками
Заступника командувача угрупованням вторгнення РФ в Україну Сергія Суровікіна фактично усунуто від повноважень після "заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це повідомив представник української розвідки Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.
За його словами, після "бунту" Пригожина в Росії почалися "змагання жаб і гадюк", а Суровікіна фактично позбавлено повноважень.
Він зазначив, що долю високопоставленого російського військового злочинця ще не вирішено.
Юсов заявив, що перестановки у військовому керівництві РФ грають на руку Україні, але у довгостроковій перспективі, оскільки негативно впливають на моральний дух та боєздатність ворога.
"Не потрібно швидкого обвалу якогось чекати", — підкреслив розвідник.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- На другий день "заколоту" Суровікін звернувся до вагнерівців на відео, на якому закликав їх "зупинити колони" та підкоритися військово-політичному керівництву РФ.
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