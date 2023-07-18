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ГУР: Суровікін фактично усунутий, його доля вирішується. У РФ жаби змагаються з гадюками

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 11:49
ГУР: Суровікін фактично усунутий, його доля вирішується. У РФ жаби змагаються з гадюками - Фото
Сергій Суровікін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Заступника командувача угрупованням вторгнення РФ в Україну Сергія Суровікіна фактично усунуто від повноважень після "заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це повідомив представник української розвідки Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.

За його словами, після "бунту" Пригожина в Росії почалися "змагання жаб і гадюк", а Суровікіна фактично позбавлено повноважень.

Він зазначив, що долю високопоставленого російського військового злочинця ще не вирішено.

Юсов заявив, що перестановки у військовому керівництві РФ грають на руку Україні, але у довгостроковій перспективі, оскільки негативно впливають на моральний дух та боєздатність ворога.

"Не потрібно швидкого обвалу якогось чекати", — підкреслив розвідник.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Дмитро Гриниченко
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