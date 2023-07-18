ГУР: Суровикин фактически отстранен, судьба решается. В РФ жабы соревнуются с гадюками

Заместитель командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин фактически отстранен от полномочий после "мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после "бунта" Пригожина в России начались "соревнования жаб и гадюк", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.

Он отметил, что судьба высокопоставленного российского военного преступника еще не решена.

Юсов заявил, что перестановки в военном руководстве РФ играют на руку Украине, но в долгосрочной перспективе, так как негативно влияют на моральный дух и боеспособность врага.

"Не нужно быстрого обвала какого-то ждать", — подчеркнул разведчик.

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.