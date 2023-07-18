ГУР: Суровикин фактически отстранен, судьба решается. В РФ жабы соревнуются с гадюками
18.07.2023, 11:49
Сергей Суровикин и Владимир Путин (Фото: EPA)
Заместитель командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин фактически отстранен от полномочий после "мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
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По его словам, после "бунта" Пригожина в России начались "соревнования жаб и гадюк", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.
Он отметил, что судьба высокопоставленного российского военного преступника еще не решена.
Юсов заявил, что перестановки в военном руководстве РФ играют на руку Украине, но в долгосрочной перспективе, так как негативно влияют на моральный дух и боеспособность врага.
"Не нужно быстрого обвала какого-то ждать", — подчеркнул разведчик.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- На второй день "мятежа" Суровикин обратился к вагнеровцам на видео, на котором призвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
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