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ГУР: Суровикин фактически отстранен, судьба решается. В РФ жабы соревнуются с гадюками

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18.07.2023, 11:49
ГУР: Суровикин фактически отстранен, судьба решается. В РФ жабы соревнуются с гадюками - Фото
Сергей Суровикин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Заместитель командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин фактически отстранен от полномочий после "мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, после "бунта" Пригожина в России начались "соревнования жаб и гадюк", а Суровикин фактически лишен своих полномочий. 

Он отметил, что судьба высокопоставленного российского военного преступника еще не решена. 

Юсов заявил, что перестановки в военном руководстве РФ играют на руку Украине, но в долгосрочной перспективе, так как негативно влияют на моральный дух и боеспособность врага. 

"Не нужно быстрого обвала какого-то ждать", — подчеркнул разведчик. 

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина? 

Дмитрий Гриниченко
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