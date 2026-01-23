Генштаб ЗСУ підтвердив ураження "Пензанєфтєпродукт", росіян у Бєлгородській області та інших цілей

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські захисники уразили нафтобазу, радіолокаційну станцію та інші важливі об'єкти російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування підтвердило ураження нафтобази "Пензанєфтєпродукт" у Пензі, РФ, що сталося у межах "планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу" РФ.

Читайте також Новий механізм Defence City: чи збільшить він виробництво зброї в Україні вже у 2026 році

"На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії", – розповіли у Генштабі.

Відстань від нафтобази до підконтрольної території України – близько 600 кілометрів по прямій.

Також військові повідомили про ураження РЛС "Подльот" у тимчасово окупованому Криму в районі населеного пункту Фрунзе.

Окрім цього, додали у ГШ, на окупованій частині Донеччини та у російській Бєлгородській області захисники уразили зосередження живої сили загарбників – втрати уточнюються.

Новина доповнюється...