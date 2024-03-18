Глава Міноборони Британії назвав Путіна "крадієм виборів": Україну він не вкраде

Шаппс заявив, що історія показує необхідність протидії диктаторам та автократам

Грант Шаппс (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що диктатор Володимир Путін "викрав ще одні вибори" у Росії. Про це він написав (Twitter).

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За його словами, Путіну не вдасться "вкрасти Україну"

Він пообіцяв, що Британія працюватиме із союзниками, щоб зупинити главу Кремля, збільшуючи підтримку України.

"Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів та автократів, інакше вони будуть красти ще більше", – заявив Шаппс.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна вважає фальсифікацією та трагічним фарсом "вибори" в Росії.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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