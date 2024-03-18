Глава Минобороны Британии назвал Путина "вором выборов": Украину он не украдет

Шаппс заявил, что история показывает необходимость противодействия диктаторам и автократам

Грант Шаппс (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что диктатор Владимир Путин "украл еще одни выборы" в России. Об этом он написал в (Twitter).

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По его словам, Путину не удастся "украсть Украину"

Он пообещал, что Британия будет работать с союзниками, чтобы остановить главу Кремля, увеличивая поддержку Украины.

"Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", — заявил Шаппс.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна считает фальсификацией и трагическим фарсом "выборы" в России.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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