Глава Пентагону схвалив секретну стратегію протидії безпілотникам

Ллойд Остін (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Цього тижня шеф Пентагону Ллойд Остін підписав секретну стратегію протидії безпілотним системам. Про це на брифінгу повідомив речник оборонного відомства США Пет Райдер.

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За його словами, протягом свого перебування на посаді Остін надавав пріоритет розробці та швидкому розгортанню можливостей для протидії загрозі, яку становлять безпілотні системи.

"Цього тижня міністр підписав секретну стратегію протидії безпілотним системам, щоб уніфікувати підхід департаменту до протидії цим системам, який розглядає різні сфери, характеристики та часові рамки", – сказав Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що дрони потенційно можуть становити загрозу персоналу, об’єктам і активам США за кордоном і дедалі частіше на території країни.

"Як ви знаєте, загрози, створені цими системами, змінюють спосіб ведення воєн", – додав він.

З єдиною стратегією протидії безпілотним системам, у поєднанні з іншими великими ініціативами Пентагону, такими як Joint Counter Small UAS Office і Replicator 2, відомство орієнтується на загальне розуміння проблеми та комплексний підхід до її вирішення, резюмував Райдер.

24 листопада стало відомо, що невідомі дрони були помічені у Великій Британії над трьома авіабазами, які використовуються Військово-повітряними силами США.

26 листопада Reuters писало, що невідомі безпілотники помічали впродовж шести днів.