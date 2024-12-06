Глава Пентагона одобрил секретную стратегию противодействия беспилотникам
На этой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам. Об этом на брифинге сообщил спикер оборонного ведомства США Пэт Райдер.
По его словам, в течение своего пребывания в должности Остин отдавал приоритет разработке и быстрому развертыванию возможностей для противодействия угрозе, которую несут беспилотные системы.
"На этой неделе министр подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам, чтобы унифицировать подход департамента к противодействию этим системам, рассматривающим различные сферы, характеристики и временные рамки", — сказал Райдер.
Спикер Пентагона отметил, что дроны потенциально могут представлять угрозу персоналу, объектам и активам США за рубежом и все чаще на территории страны.
"Как вы знаете, угрозы, созданные этими системами, меняют способ ведения войн", – добавил он.
С единой стратегией противодействия беспилотным системам, в сочетании с другими крупными инициативами Пентагона, такими как Joint Counter Small UAS Office и Replicator 2, ведомство ориентируется на всеобщее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению, резюмировал Райдер.
- 24 ноября стало известно, что неизвестные дроны были замечены в Великобритании над тремя авиабазами, используемыми Военно-воздушными силами США.
- 26 ноября Reuters писало, что неизвестные беспилотники замечали в течение шести дней.