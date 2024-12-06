Глава Пентагона одобрил секретную стратегию противодействия беспилотникам

Ллойд Остин (Фото: Olivier Matthys/EPA)

На этой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам. Об этом на брифинге сообщил спикер оборонного ведомства США Пэт Райдер.

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По его словам, в течение своего пребывания в должности Остин отдавал приоритет разработке и быстрому развертыванию возможностей для противодействия угрозе, которую несут беспилотные системы.

"На этой неделе министр подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам, чтобы унифицировать подход департамента к противодействию этим системам, рассматривающим различные сферы, характеристики и временные рамки", — сказал Райдер.

Спикер Пентагона отметил, что дроны потенциально могут представлять угрозу персоналу, объектам и активам США за рубежом и все чаще на территории страны.

"Как вы знаете, угрозы, созданные этими системами, меняют способ ведения войн", – добавил он.

С единой стратегией противодействия беспилотным системам, в сочетании с другими крупными инициативами Пентагона, такими как Joint Counter Small UAS Office и Replicator 2, ведомство ориентируется на всеобщее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению, резюмировал Райдер.

24 ноября стало известно, что неизвестные дроны были замечены в Великобритании над тремя авиабазами, используемыми Военно-воздушными силами США.

26 ноября Reuters писало, что неизвестные беспилотники замечали в течение шести дней.