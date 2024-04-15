Глава Єврокомісії – Палаті представників США: Закликаю нарешті зібратись і допомогти Україні

Глава Єврокомісії переконана, що більшість американських законодавців дивляться на речі так само, як європейці

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Конгресу США із закликом проголосувати за допомогу Україні, щоб не завдати шкоди всьому НАТО. Про це вона розповіла в інтерв'ю RND.

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Очільниця Єврокомісії наголосила, що Конгрес після місяців затримки повинен ухвалити це рішення. Вона закликала Палату представників США "зібратись і нарешті дозволити прийняти пакет допомоги Україні, який блокувався місяцями".

"Україна заслуговує на підтримку всіх вільних країн світу", – акцентувала фон дер Ляєн.

Вона переконана, що більшість американських законодавців дивляться на речі так само, як європейці, і зрештою проголосують за пакет допомоги Києву.

"Вони знають: допомога, запропонована президентом Джо Байденом, зараз надзвичайно нагальна. Продовження її блокування завдало б шкоди не лише Україні, а й Атлантичному альянсу в цілому. Автократії світу уважно спостерігають, чи виступають демократичні держави проти цього питання, чи ні. Ми повинні надіслати правильний сигнал", – підсумувала фон дер Ляєн.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, аби не виносити на голосування законопроєкт з допомогою Україні.

7 квітня президент Зеленський заявив, що Україна готова погодитися на допомогу від США у вигляді позик.

15 квітня лідери американського Конгресу в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні.

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