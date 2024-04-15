Глава Еврокомиссии – Палате представителей США: Призываю собраться и помочь Украине

Глава Еврокомиссии убеждена, что большинство американских законодателей смотрят на вещи так же, как европейцы

Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обратилась в Конгресс США с призывом проголосовать за помощь Украине, чтобы не нанести вред всему НАТО. Об этом она рассказала в интервью RND.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Руководительница Еврокомиссии подчеркнула, что Конгресс после месяцев задержки должен принять это решение. Она призвала Палату представителей США "собраться и наконец позволить принять пакет помощи Украине, который блокировался месяцами".

"Украина заслуживает поддержки всех свободных стран мира", – акцентировала фон дер Ляйен.

Она убеждена, что большинство американских законодателей смотрят на вещи, так же как европейцы, и в конце концов проголосуют за пакет помощи Киеву.

"Они знают: помощь, предложенная президентом Джо Байденом, сейчас чрезвычайно актуальна. Продолжение ее блокирования нанесло бы вред не только Украине, но и Атлантическому альянсу в целом. Автократии мира внимательно наблюдают, выступают ли демократические государства против этого вопроса или нет. Мы должны послать правильный сигнал", – подытожила фон дер Ляйен.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта спикера Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.

7 апреля президент Зеленский заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде ссуд.

15 апреля лидеры американского Конгресса в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом достигли консенсуса по поводу помощи Израилю и Украине.

Читайте также: Трамп о помощи Украине: Думаем над ссудой, но Европа должна активизироваться