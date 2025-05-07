Глава Єврокомісії: Якщо Київ укладе мир на умовах Москви, Путін захоче більшого
Росія може розпочати масштабніші атаки, якщо Україна укладе мирну угоду на невигідних для себе умовах. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні до Європарламенту з нагоди 80-х роковин закінчення Другої світової війни в Європі, передає Politiko.
"Те, як закінчиться війна, сформує наш континент для майбутніх поколінь. Погана угода може спонукати Путіна повернутися за більшим", – сказала вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що будь-яка мирна угода буде постійною лише в тому випадку, якщо в ній будуть гарантії суверенітету та територіальної цілісності України, а також повага до прагнення України стати членом Євросоюзу.
"Ми всі бачили, як Росія веде переговори. Вони бомблять. Вони залякують. Вони ховають обіцянки під уламками", – заявила голова Єврокомісії.
Щоб допомогти Україні вести переговори щодо миру на власних умовах, Європа має підтримати оборонну промисловість країни. Для цього необхідно підписати угоди про закупівлю з її промисловістю, повністю припинити імпорт російського газу та продовжити роботу з євроінтеграції, зазначила фон дер Ляєн.
"У нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли поруч. Тож включімо Україну до нашого союзу. Давайте разом підемо шляхом миру", – резюмувала вона.
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