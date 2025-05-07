Глава Єврокомісії: Якщо Київ укладе мир на умовах Москви, Путін захоче більшого

Глава Єврокомісії зазначила, що весь світ бачить, як Росія веде переговори – обстрілами та залякуванням

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/RPNALD WITTEK)

Росія може розпочати масштабніші атаки, якщо Україна укладе мирну угоду на невигідних для себе умовах. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні до Європарламенту з нагоди 80-х роковин закінчення Другої світової війни в Європі, передає Politiko.

"Те, як закінчиться війна, сформує наш континент для майбутніх поколінь. Погана угода може спонукати Путіна повернутися за більшим", – сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що будь-яка мирна угода буде постійною лише в тому випадку, якщо в ній будуть гарантії суверенітету та територіальної цілісності України, а також повага до прагнення України стати членом Євросоюзу.

"Ми всі бачили, як Росія веде переговори. Вони бомблять. Вони залякують. Вони ховають обіцянки під уламками", – заявила голова Єврокомісії.

Щоб допомогти Україні вести переговори щодо миру на власних умовах, Європа має підтримати оборонну промисловість країни. Для цього необхідно підписати угоди про закупівлю з її промисловістю, повністю припинити імпорт російського газу та продовжити роботу з євроінтеграції, зазначила фон дер Ляєн.

"У нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли поруч. Тож включімо Україну до нашого союзу. Давайте разом підемо шляхом миру", – резюмувала вона.