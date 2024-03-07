Глава Єврокомісії: Європа повинна витрачати більше на оборону та підтримувати Україну
Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн вважає, що Європейський Союз повинен робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю, а також підтримувати Україну. Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін має понести покарання за воєнні злочини, її слова цитує Euronews.
Глава Європейської комісії зробила відповідну заяву з'їзді Європейської народної партії у Бухаресті. Вона наголосила, що ЄС має значно збільшити свій промисловий оборонний потенціал у наступні п'ять років, а для цього необхідно збільшити витрати.
Фон дер Ляєн вважає, що безпека в Європі означає робити більше для власної оборони.
"І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", – сказала вона.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна бути солідарна з Україною, а російський диктатор має понести покарання за воєнні злочини й постати перед трибуналом в Гаазі.
"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та мати місце в центрі Європейського Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.
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