Глава Єврокомісії: Європа повинна витрачати більше на оборону та підтримувати Україну

Урсула фон дер Ляєн заявила, що російський диктатор Володимир Путін має постати перед трибуналом в Гаазі

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн вважає, що Європейський Союз повинен робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю, а також підтримувати Україну. Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін має понести покарання за воєнні злочини, її слова цитує Euronews.

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Глава Європейської комісії зробила відповідну заяву з'їзді Європейської народної партії у Бухаресті. Вона наголосила, що ЄС має значно збільшити свій промисловий оборонний потенціал у наступні п'ять років, а для цього необхідно збільшити витрати.

Фон дер Ляєн вважає, що безпека в Європі означає робити більше для власної оборони.

"І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", – сказала вона.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна бути солідарна з Україною, а російський диктатор має понести покарання за воєнні злочини й постати перед трибуналом в Гаазі.

"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та мати місце в центрі Європейського Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

13 лютого голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Росін заявив, що, на його думку, Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

27 лютого повідомлялося, що до 2035 року ЄС планує здійснювати до половини закупівель оборонної системи в межах блоку, змінивши тенденцію, коли більшість військової техніки закуповують у третіх країнах.

5 березня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. Три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

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