Глава Еврокомиссии: Европа должна тратить больше на оборону и поддерживать Украину

Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин должен предстать перед трибуналом в Гааге

Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA)

Президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен считает, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие, а также поддерживать Украину. Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин должен понести наказание за военные преступления, ее слова цитирует Euronews.

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Глава Европейской комиссии сделала соответствующее заявление съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Она подчеркнула, что ЕС должен значительно увеличить свой промышленный оборонный потенциал в следующие пять лет, а для этого необходимо увеличить расходы.

Фон дер Ляйен считает, что безопасность в Европе означает делать больше для собственной обороны.

"И в основе этого должен быть простой принцип: Европа должна тратить больше, эффективнее, и она должна тратить европейские деньги. И это поможет нам удовлетворить насущную потребность в пополнении и модернизации вооруженных сил государств-членов. И продолжаем поддерживать Украину", – сказала она

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть солидарна с Украиной, а российский диктатор должен понести наказание за военные преступления и предстать перед трибуналом в Гааге.

"Россия разрушила здания, но она не разрушила мечту Украины быть свободной и иметь место в центре Европейского союза", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

13 февраля глава Службы внешней разведки Эстонии Росин заявил, что, по его мнению, Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу. 27 февраля сообщалось, что к 2035 году ЕС планирует осуществлять до половины закупок оборонной системы в рамках блока, изменив тенденцию, когда большинство военной техники закупается в третьих странах.

5 марта Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. Три страны наметили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

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