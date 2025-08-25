Голова МЗС Словаччини: Удари по нафтопроводу "Дружба" шкодять інтересам самої України

Бланар заявив, що через атаки Київ може відчути дефіцит палива, зокрема, дизеля

Юрай Бланар (Фото: facebook.com/JurajBlanarSK)

Удари по нафтопроводу "Дружба" в Росії, який постачає нафту до Словаччини, суперечать національним інтересам країни й не мають користі для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в ефірі програми Politika 24 на телеканалі JOJ.

За його словами, словацький завод Slovnaft переробляє російську нафту, яка йде нафтопроводом "Дружба", у бензин чи дизель і є "важливим постачальником" останнього в Україну. Бланар зазначив, що обговорив ситуацію з керівником українського МЗС Андрієм Сибігою.

"На частку Slovnaft припадає 10 % щомісячного споживання дизеля в Україні. Цю інформацію він взяв до уваги та сказав, що буде її далі комунікувати", – зазначає словацький прем'єр.

25 серпня у Бланара запланована розмова з віцепрем’єром уряду України, який відповідає за європейську інтеграцію. Він має намір висловити свою позицію з приводу атаки на "Дружбу".

"Ми розуміємо, що для України це складно, але для нас ця інфраструктура дуже важлива. Особливо коли бачимо, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості пального на своїй території", – сказав словацький міністр.

Бланар також зазначив, що у січні 2025 року Євросоюз заявив про недоторканність енергетичної інфраструктури й закликав усі треті сторони, зокрема Україну та Росію, поважати це.

Словацький міністр наголосив, що необхідно якнайшвидше завершувати повномасштабну війну в Україні й починати мирні переговори, що припинило б атаки на критичну інфраструктуру.

"Лише це може припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру: з боку України на російську та навпаки з боку Росії на українську", – зазначив Бланар.