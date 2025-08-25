Глава МИД Словакии: Удары по нефтепроводу "Дружба" вредят интересам самой Украины

Юрай Бланар (Фото: facebook.com/JurajBlanarSK)

Удары по нефтепроводу "Дружба" в России, который поставляет нефть в Словакию, противоречат национальным интересам страны и не приносят пользы Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в эфире программы Politika 24 на телеканале JOJ.

По его словам, словацкий завод Slovnaft перерабатывает российскую нефть, которая идет по нефтепроводу "Дружба", в бензин или дизель и является "важным поставщиком" последнего в Украину. Бланар отметил, что обсудил ситуацию с руководителем украинского МИД Андреем Сибигой.

"На долю Slovnaft приходится 10 % ежемесячного потребления дизеля в Украине. Эту информацию он принял во внимание и сказал, что будет ее дальше коммуницировать", – отмечает словацкий премьер.

25 августа у Бланара запланирован разговор с вице-премьером правительства Украины, который отвечает за европейскую интеграцию. Он намерен высказать свою позицию по поводу атаки на "Дружбу".

"Мы понимаем, что для Украины это сложно, но для нас эта инфраструктура очень важна. Особенно, когда видим, что сама Украина вредит своим интересам, рискует остаться без достаточного количества топлива на своей территории", – сказал словацкий министр.

Бланар также отметил, что в январе 2025 года Евросоюз заявил о неприкосновенности энергетической инфраструктуры и призвал все третьи стороны, в частности Украину и Россию, уважать это.

Словацкий министр подчеркнул, что необходимо как можно быстрее завершать полномасштабную войну в Украине и начинать мирные переговоры, что прекратило бы атаки на критическую инфраструктуру.

"Только это может прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру: со стороны Украины на российскую и наоборот со стороны России на украинскую", – отметил Бланар.