Голова Євроради заявив про "серйозні сумніви" щодо статуту Ради миру Трампа
Антоніу Кошта (Фото: RONALD WITTEK/ EPA)

Європейські лідери мають серйозні сумніви щодо масштабів діяльності новоствореної Ради миру президента США Дональда Трампа. Водночас вони готові співпрацювати зі США у питаннях врегулювання конфліктів. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає Euractive.

"У нас є серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, пов'язаних з її сферою діяльності, управлінням та сумісністю зі статутом ООН", – сказав він після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Водночас, за його словами, Євросоюз готовий співпрацювати зі США у впровадженні "комплексного плану миру" для Гази, в межах якого Рада миру виконуватиме свою місію як "перехідна адміністрація".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після саміту заявив, що його країна відхилила запрошення до участі у цьому органі.

Установчий статут Ради миру передбачає внесок у розмірі $1 млрд за статус постійного члена. "Вимоги" робити внески для приєднання немає – країни, які не сплачують внесок, матимуть трирічне членство.

"Хоча спочатку передбачалося, що Рада наглядатиме за відбудовою Гази, її статут, схоже, не обмежує роль організації лише палестинською територією і виказує прагнення скласти конкуренцію Організації Об'єднаних Націй", – пише Euractive.

  • Ключові союзники США, зокрема Франція та Велика Британія, висловили сумніви щодо формату Ради миру. Зокрема, Лондон висловив занепокоєння щодо включення Росії до складу Ради. Франція заявила, що статут у його нинішньому вигляді є "несумісним" з її міжнародними зобов'язаннями, особливо з членством в ООН.
  • 22 січня 2026 року Трамп представив Раду миру на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. На сцені до нього приєдналися лідери та офіційні особи з 19 країн, щоб підписати установчий статут.
