Голова Євроради заявив про "серйозні сумніви" щодо статуту Ради миру Трампа

Європейські лідери висловили скептицизм щодо Ради миру Трампа через її невідповідність статуту ООН, проте готові до співпраці

Антоніу Кошта (Фото: RONALD WITTEK/ EPA)

Європейські лідери мають серйозні сумніви щодо масштабів діяльності новоствореної Ради миру президента США Дональда Трампа. Водночас вони готові співпрацювати зі США у питаннях врегулювання конфліктів. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає Euractive.

"У нас є серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, пов'язаних з її сферою діяльності, управлінням та сумісністю зі статутом ООН", – сказав він після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Водночас, за його словами, Євросоюз готовий співпрацювати зі США у впровадженні "комплексного плану миру" для Гази, в межах якого Рада миру виконуватиме свою місію як "перехідна адміністрація".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після саміту заявив, що його країна відхилила запрошення до участі у цьому органі.

Установчий статут Ради миру передбачає внесок у розмірі $1 млрд за статус постійного члена. "Вимоги" робити внески для приєднання немає – країни, які не сплачують внесок, матимуть трирічне членство.

"Хоча спочатку передбачалося, що Рада наглядатиме за відбудовою Гази, її статут, схоже, не обмежує роль організації лише палестинською територією і виказує прагнення скласти конкуренцію Організації Об'єднаних Націй", – пише Euractive.