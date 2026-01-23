Голова Євроради заявив про "серйозні сумніви" щодо статуту Ради миру Трампа
Європейські лідери мають серйозні сумніви щодо масштабів діяльності новоствореної Ради миру президента США Дональда Трампа. Водночас вони готові співпрацювати зі США у питаннях врегулювання конфліктів. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає Euractive.
"У нас є серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, пов'язаних з її сферою діяльності, управлінням та сумісністю зі статутом ООН", – сказав він після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.
Водночас, за його словами, Євросоюз готовий співпрацювати зі США у впровадженні "комплексного плану миру" для Гази, в межах якого Рада миру виконуватиме свою місію як "перехідна адміністрація".
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після саміту заявив, що його країна відхилила запрошення до участі у цьому органі.
Установчий статут Ради миру передбачає внесок у розмірі $1 млрд за статус постійного члена. "Вимоги" робити внески для приєднання немає – країни, які не сплачують внесок, матимуть трирічне членство.
"Хоча спочатку передбачалося, що Рада наглядатиме за відбудовою Гази, її статут, схоже, не обмежує роль організації лише палестинською територією і виказує прагнення скласти конкуренцію Організації Об'єднаних Націй", – пише Euractive.
- Ключові союзники США, зокрема Франція та Велика Британія, висловили сумніви щодо формату Ради миру. Зокрема, Лондон висловив занепокоєння щодо включення Росії до складу Ради. Франція заявила, що статут у його нинішньому вигляді є "несумісним" з її міжнародними зобов'язаннями, особливо з членством в ООН.
- 22 січня 2026 року Трамп представив Раду миру на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. На сцені до нього приєдналися лідери та офіційні особи з 19 країн, щоб підписати установчий статут.
Коментарі (0)