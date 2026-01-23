Глава Евросовета заявил о "серьезных сомнениях" относительно устава Совета мира Трампа

Европейские лидеры выразили скептицизм относительно Совета мира Трампа из-за его несоответствия уставу ООН, однако готовы к сотрудничеству

Антониу Кошта (Фото: RONALD WITTEK/ EPA)

Европейские лидеры имеют серьезные сомнения относительно масштабов деятельности новосозданного Совета мира президента США Дональда Трампа. В то же время они готовы сотрудничать с США в вопросах урегулирования конфликтов. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает Euractive.

"У нас есть серьезные сомнения относительно ряда элементов устава Совета мира, связанные с его сферой деятельности, управлением и совместимостью с уставом ООН", – сказал он после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Читайте также Совет мира имени Трампа. Как президент США решил заменить собой ООН

В то же время, по его словам, Евросоюз готов сотрудничать с США во внедрении "комплексного плана мира" для Газы, в рамках которого Совет мира будет выполнять свою миссию как "переходная администрация".

Премьер-министр Испании Педро Санчес после саммита заявил, что его страна отклонила приглашение к участию в этом органе.

Учредительный устав Совета мира предусматривает взнос в размере $1 млрд за статус постоянного члена. "Требования" делать взносы для присоединения нет – страны, которые не платят взнос, будут иметь трехлетнее членство.

"Хотя изначально предполагалось, что Совет будет наблюдать за восстановлением Газы, его устав, похоже, не ограничивает роль организации только палестинской территорией и выражает стремление составить конкуренцию Организации Объединенных Наций", – пишет Euractive.