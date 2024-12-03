Грузинський легіон спростував вкид РФ, що його бійці нібито їдуть з України на протести
Російська пропаганда заявила, що бійці Грузинського легіону в Україні нібито планують повернутися на Батьківщину та взяти участь у протестах. Пресслужба військових спростувала це.
Z-канали ворога у ці вихідні розповсюдили дезінформацію, стверджуючи, що грузинські воїни "кидають Україну" та "їдуть протестувати у Тбілісі".
"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити просування до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог", – відповіли у легіоні.
Там додали, що Грузинський легіон був непохитним у своїй відданості Україні з 2014 року і продовжуватиме протистояти російській агресії.
"Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута", – йдеться у дописі.
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