Грузинский легион опроверг вброс РФ, что его бойцы якобы едут из Украины на протесты
Российская пропаганда заявила, что бойцы Грузинского легиона в Украине планируют вернуться на Родину и принять участие в протестах. Пресс-служба военных опровергла это.
Z-каналы врага в эти выходные распространили дезинформацию, утверждая, что грузинские воины "бросают Украину" и "едут протестовать в Тбилиси".
"Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения. Хотя мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа по решению грузинского правительства приостановить продвижение к вступлению в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", – ответили в легионе.
Там добавили, что Грузинский легион был непреклонен в своей преданности Украине с 2014 года и будет продолжать противостоять российской агрессии.
"Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", – говорится в сообщении.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.