Грузинский легион опроверг вброс РФ, что его бойцы якобы едут из Украины на протесты

"Наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", – говорится в заявлении

Шефрон бойца Грузинского легиона (Фото: Радио Свобода)

Российская пропаганда заявила, что бойцы Грузинского легиона в Украине планируют вернуться на Родину и принять участие в протестах. Пресс-служба военных опровергла это.

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Z-каналы врага в эти выходные распространили дезинформацию, утверждая, что грузинские воины "бросают Украину" и "едут протестовать в Тбилиси".

"Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения. Хотя мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа по решению грузинского правительства приостановить продвижение к вступлению в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", – ответили в легионе.

Там добавили, что Грузинский легион был непреклонен в своей преданности Украине с 2014 года и будет продолжать противостоять российской агрессии.

"Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", – говорится в сообщении.