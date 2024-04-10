Гучне затримання ексрегіонала Лук’янова: він ще в лютому отримав нічний домашній арешт

Владислав Лук'янов (Фото: Джерело LIGA.net у правоохоронних органах)

Затримання колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Владислава Лук’янова, про яке Служба безпеки України повідомила тільки 10 квітня, насправді відбулось раніше, і наприкінці лютого він вже отримав нічний домашній арешт. Про це свідчить рішення Соломʼянського районного суду Києва від 27 лютого про обрання йому міри запобіжного заходу.

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В документі зазначається, що Лук’янова підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Суд відправив його під нічний домашній арешт. Цей запобіжний захід передбачає заборону залишати місце проживання з 22:00 до 06:00. Це рішення суду набрало законної сили від 4 березня.

Проте інформацію про гучне затримання колишнього "регіонала" СБУ оприлюднила тільки 10 квітня. Спецслужба повідомила про затримання Лук’янова поблизу пункту пропуску в Одеській області, звідки він хотів виїхати до сусідньої країни. За даними спецслужби, екснардеп намагався виїхати за кордон як особа непризовного віку, в лютому йому виповнилося 60 років.

LIGA.net звернулась за коментарем до СБУ.

ДОВІДКА. Лук’янов був одним із публічних спікерів команди експрезидента-втікача Лук’янов був одним із публічних спікерів команди експрезидента-втікача Віктора Януковича . У Раді VII скликання він брав участь у масових бійках у сесійній залі, коли "регіонали" протискали ратифікацію харківських угод, розблокування президії від БЮТ тощо. Після Майдану Лук’янов повернувся на Донбас, де навесні 2014 року підтримував бойовиків та сепаратистів під час захоплення ними органів влади.

Повідомлення СБУ про гучне затримання Лук'янова з'явилось після скандалу із повісткою журналісту Слідство.Інфо. 4 квітня 2024 року журналіст Євгеній Шульгат з'ясував, що дружина глави кібербезпеки СБУ Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн. Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує журналіст.

1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва, як стверджує агентство, до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку нібито "за вказівкою" працівника СБУ.

8 квітня Офіс генпрокурора повідомив, що через інцидент із журналістом Слідство.Інфо розпочато кримінальне провадження.

Того ж дня в СБУ повідомили, що глава спецслужби Малюк відсторонив Вітюка і відправив на передову на час перевірки.

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