Гучне затримання ексрегіонала Лук’янова: він ще в лютому отримав нічний домашній арешт
Затримання колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Владислава Лук’янова, про яке Служба безпеки України повідомила тільки 10 квітня, насправді відбулось раніше, і наприкінці лютого він вже отримав нічний домашній арешт. Про це свідчить рішення Соломʼянського районного суду Києва від 27 лютого про обрання йому міри запобіжного заходу.
В документі зазначається, що Лук’янова підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Суд відправив його під нічний домашній арешт. Цей запобіжний захід передбачає заборону залишати місце проживання з 22:00 до 06:00. Це рішення суду набрало законної сили від 4 березня.
Проте інформацію про гучне затримання колишнього "регіонала" СБУ оприлюднила тільки 10 квітня. Спецслужба повідомила про затримання Лук’янова поблизу пункту пропуску в Одеській області, звідки він хотів виїхати до сусідньої країни. За даними спецслужби, екснардеп намагався виїхати за кордон як особа непризовного віку, в лютому йому виповнилося 60 років.
LIGA.net звернулась за коментарем до СБУ.
- Повідомлення СБУ про гучне затримання Лук'янова з'явилось після скандалу із повісткою журналісту Слідство.Інфо. 4 квітня 2024 року журналіст Євгеній Шульгат з'ясував, що дружина глави кібербезпеки СБУ Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн. Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує журналіст.
- 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва, як стверджує агентство, до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку нібито "за вказівкою" працівника СБУ.
- 8 квітня Офіс генпрокурора повідомив, що через інцидент із журналістом Слідство.Інфо розпочато кримінальне провадження.
- Того ж дня в СБУ повідомили, що глава спецслужби Малюк відсторонив Вітюка і відправив на передову на час перевірки.
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