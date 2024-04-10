Громкое задержание экс-регионала Лукьянова было еще в феврале, дали ночной домашний арест
Задержание бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов Владислава Лукьянова, о котором Служба безопасности Украины сообщила только 10 апреля, произошло еще в феврале. Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля об избрании ему меры пресечения.
В документе говорится, что Лукьянова подозревают в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Суд отправил его под ночной домашний арест. Данная мера пресечения предусматривает запрет покидать место жительства с 22:00 до 06:00. Это решение суда вступило в законную силу от 4 марта.
Однако информацию о громком задержании бывшего "регионала" СБУ обнародовала только 10 апреля. Спецслужба сообщила о задержании Лукьянова вблизи пункта пропуска в Одесской области, откуда он хотел уехать в соседнюю страну. По данным спецслужбы, экс-депутат пытался уехать за границу как лицо непризывного возраста, в феврале ему исполнилось 60 лет.
LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ.
- Сообщение СБУ о громком задержании Лукьянова появилось после скандала с повесткой журналисту Следствие.Инфо. 4 апреля 2024 года журналист Евгений Шульгат выяснил, что супруга главы кибербезопасности СБУ Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн. В то же время рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает журналист.
- 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева, как утверждает агентство, к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку якобы "по указанию" работника СБУ.
- 8 апреля Офис генпрокурора сообщил, что из-за инцидента с журналистом Следствие.Инфо возбуждено уголовное дело.
- В тот же день в СБУ сообщили, что глава спецслужбы Малюк отстранил Витюка и отправил на передовую на время проверки.
Читайте также: СБУ и контрразведка Чехии разоблачили сеть влияния в Евросоюзе. Ее возглавлял Медведчук