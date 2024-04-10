Громкое задержание экс-регионала Лукьянова было еще в феврале, дали ночной домашний арест

Владислав Лукьянов (Фото: Источник LIGA.net в правоохранительных органах)

Задержание бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов Владислава Лукьянова, о котором Служба безопасности Украины сообщила только 10 апреля, произошло еще в феврале. Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля об избрании ему меры пресечения.

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В документе говорится, что Лукьянова подозревают в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Суд отправил его под ночной домашний арест. Данная мера пресечения предусматривает запрет покидать место жительства с 22:00 до 06:00. Это решение суда вступило в законную силу от 4 марта.

Однако информацию о громком задержании бывшего "регионала" СБУ обнародовала только 10 апреля. Спецслужба сообщила о задержании Лукьянова вблизи пункта пропуска в Одесской области, откуда он хотел уехать в соседнюю страну. По данным спецслужбы, экс-депутат пытался уехать за границу как лицо непризывного возраста, в феврале ему исполнилось 60 лет.

LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ.

СПРАВКА. Лукьянов был одним из публичных спикеров команды беглого экс-президента Лукьянов был одним из публичных спикеров команды беглого экс-президента Виктора Януковича . В Раде VII созыва он участвовал в массовых драках в сессионном зале, когда "регионалы" продвигали ратификацию харьковских соглашений, разблокирование президиума от БЮТ и тому подобное. После Майдана Лукьянов вернулся в Донбасс, где весной 2014 года поддерживал боевиков и сепаратистов во время захвата ими органов власти.

Сообщение СБУ о громком задержании Лукьянова появилось после скандала с повесткой журналисту Следствие.Инфо. 4 апреля 2024 года журналист Евгений Шульгат выяснил, что супруга главы кибербезопасности СБУ Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн. В то же время рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает журналист.

1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева, как утверждает агентство, к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку якобы "по указанию" работника СБУ.

8 апреля Офис генпрокурора сообщил, что из-за инцидента с журналистом Следствие.Инфо возбуждено уголовное дело.

В тот же день в СБУ сообщили, что глава спецслужбы Малюк отстранил Витюка и отправил на передовую на время проверки.

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