ГУР про "смерть" Путіна: Це інструмент впливу на нього, Пєсков був змушений реагувати

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали вкидання про нібито "смерть" Володимира Путіна інструментом впливу на самого диктатора. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо NV.

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За його словами, такі чутки — це інструмент впливу на Путіна, оскільки речник Кремля Дмитро Пєсков був змушений реагувати і спростовувати подібну інформацію.

"Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії продовжується, воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях", — сказав Юсов.

Він назвав такі кампанії "корисним об'єктом для спостереження".

"Головна запорука продовження таких процесів — наші успіхи на фронті, посилення санкцій та єдність союзників. Цим вкидом хотіли перевірити реакцію населення та еліт", — резюмував представник ГУР.

Раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито "смерть" Путіна — швидше за все, це фейк, вкинутий російськими спецслужбами, оскільки подібні повідомлення публікували анонімні Telegram-канали з Росії, які в країні-агресорі контролюються Кремлем.

17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.

На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.

Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.

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