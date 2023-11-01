ГУР про "смерть" Путіна: Це інструмент впливу на нього, Пєсков був змушений реагувати
У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали вкидання про нібито "смерть" Володимира Путіна інструментом впливу на самого диктатора. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо NV.
За його словами, такі чутки — це інструмент впливу на Путіна, оскільки речник Кремля Дмитро Пєсков був змушений реагувати і спростовувати подібну інформацію.
"Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії продовжується, воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях", — сказав Юсов.
Він назвав такі кампанії "корисним об'єктом для спостереження".
"Головна запорука продовження таких процесів — наші успіхи на фронті, посилення санкцій та єдність союзників. Цим вкидом хотіли перевірити реакцію населення та еліт", — резюмував представник ГУР.
- 17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.
- На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.
- Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.
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