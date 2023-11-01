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ГУР о "смерти" Путина: Это инструмент влияния на него, Песков был вынужден реагировать

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 13:43
ГУР о
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали вбросы о якобы "смерти" Владимира Путина инструментом влияния на самого диктатора. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио NV.

По его словам, такие слухи — это инструмент влияния на Путина, так как спикер Кремля Дмитрий Песков был вынужден реагировать и опровергать подобную информацию. 

"Это внутренняя история для РФ и российского населения. Путину это мало помогает, так как в России много сторонников конспирологических теорий. Внутреннее противостояние в России продолжается, оно выражается и в таких информационных кампаниях", — сказал Юсов.

Он назвал подобные кампании "полезным объектом для наблюдения". 

"Главный залог продолжения таких процессов — наши успехи на фронте, усиление санкций и единство союзников. Этим вбросом хотели проверить реакцию населения и элит", — резюмировал представитель ГУР.

Ранее в сети появилась ничем не подтвержденная информация о якобы "смерти" Путина — скорее всего, это фейк, вброшенный российскими спецслужбами, так как подобные сообщения публиковали анонимные Telegram-каналы из России, которые в стране-агрессоре контролируются Кремлем. 
  • 17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня того же года американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

Читайте также: Путин "умер" для предвыборной кампании, это технология, потом воскреснет — Данилов 

Дмитрий Гриниченко
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