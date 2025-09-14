ГУР вдарило по провідному військовому хімвиробництву у Пермському краї Росії – джерело

Ілюстративне фото: ГУР

13 вересня бійці Головного управління розвідки уразили у Пермському краї РФ хімічне підприємство, критично важливе для російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві.

За його словами, захисники ударними дронами вдарили по другому за розміром у Росії виробнику хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс".

Згідно з попередніми даними, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду (сечовини).

Співбесідник у ГУР зауважив, що продуктами цього підприємства є основні складними для виробництва вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит та вищезгаданий карбамід.

Операцію реалізували Сили безпілотних систем Департаменту активних дій воєнної розвідки, додав співрозмовець LIGA.net.

Раніше ресурси окупантів відео, як стверджується, з наслідками удару по підприємству "Метафракс Кемикалс":

Відстань від підприємства до російсько-українського кордону - близько 1500 кілометрів: