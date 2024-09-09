India Today: Радник з нацбезпеки Індії відвідає Москву та поговорить з Путіним про мир

Аджит Довал (Фото: ЕРА / STR)

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал цього тижня відвідає Росію, де особисто зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним та обговорить питання миру в Україні. Про це повідомляє India Today з посиланням на обізнані джерела.

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Візит Довала до Москви запланований на 10-11 вересня. Він візьме участь у зустрічі БРІКС, але головною метою стане зустріч з Путіним для обговорення пропозицій щодо мирного врегулювання після серпневої поїздки прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну.

Крім того, на полях зустрічі індійський радник проведе двосторонні переговори з російськими та китайськими колегами.

23 серпня 2024 року Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Прем'єр Індії провів перемовини з Зеленським. Їхньою головною темою стала російсько-українська війна.

У межах візиту Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

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