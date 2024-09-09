India Today: Советник по нацбезопасности Индии посетит Москву и поговорит с Путиным о мире

Аджит Довал (Фото: ЕРА / STR)

Советник национальной безопасности Индии Аджит Довал на этой неделе посетит Россию, где лично встретится с диктатором Владимиром Путиным и обсудит вопросы мира в Украине. Об этом сообщает India Today со ссылкой на осведомленные источники.

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Визит Довала в Москву намечен на 10-11 сентября. Он примет участие во встрече БРИКС, но главной целью станет встреча с Путиным для обсуждения предложений по мирному урегулированию после августовской поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Кроме того, на полях встречи индийский советник проведет двусторонние переговоры с российскими и китайскими коллегами.

23 августа 2024 года Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Премьер Индии провел переговоры с Зеленским. Их главной темой стала российско-украинская война.

В рамках визита Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сфере.

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