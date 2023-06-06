Каховська ГЕС. Зеленський обговорив із головою МАГАТЕ мінімізацію ризиків для Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський обговорив мінімізацію ризиків для Запорізької атомної електростанції після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Про це він повідомив у Twitter.

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За його словами, у телефонній розмові він розповів Гроссі про наслідки терористичного акту Росії, яка підірвала греблю Каховської ГЕС.

Він зазначив, що порушувалося питання мінімізації ризиків для Запорізької АЕС.

Глава держави заявив, що вони домовилися про візит Гроссі до України.

Раніше канал NBC з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім має у своєму розпорядженні розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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