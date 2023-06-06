Каховская ГЭС. Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ минимизацию рисков для Запорожской АЭС
06.06.2023, 22:07
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский обсудил минимизацию рисков для Запорожской атомной электростанции после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.
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По его словам, в телефонном разговоре он рассказал Гросси о последствиях террористического акта России, которая подорвала дамбу Каховской ГЭС.
Он отметил, что поднимался вопрос минимизации рисков для Запорожской АЭС.
Глава государства заявил, что они договорились о визите Гросси в Украину.
Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.
- 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
- Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
- 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
- Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
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