Каховская ГЭС. Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ минимизацию рисков для Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский обсудил минимизацию рисков для Запорожской атомной электростанции после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, в телефонном разговоре он рассказал Гросси о последствиях террористического акта России, которая подорвала дамбу Каховской ГЭС.

Он отметил, что поднимался вопрос минимизации рисков для Запорожской АЭС.

Глава государства заявил, что они договорились о визите Гросси в Украину.

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