Київ. Росія влаштувала черговий наліт ударними дронами Shahed — ППО збила всі цілі ворога
25.07.2023, 06:11
Київ (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти знову спробували атакувати Київ з повітря ударними дронами Shahed-136 у ніч проти 25 липня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога у столиці тривала три години — це шоста атака на місто за місяць.
Сили протиповітряної оборони виявили та збили всі цілі росіян на підльоті до Києва.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
- У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
- Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
- Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
Читайте також: Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, приліт у Будинок вчених
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі