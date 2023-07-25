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Київ. Росія влаштувала черговий наліт ударними дронами Shahed — ППО збила всі цілі ворога

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25.07.2023, 06:11
Київ. Росія влаштувала черговий наліт ударними дронами Shahed — ППО збила всі цілі ворога - Фото
Київ (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти знову спробували атакувати Київ з повітря ударними дронами Shahed-136 у ніч проти 25 липня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога у столиці тривала три години — це шоста атака на місто за місяць.

Сили протиповітряної оборони виявили та збили всі цілі росіян на підльоті до Києва.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

  • У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
  • Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
  • Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

Читайте також: Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, приліт у Будинок вчених

Дмитро Гриниченко
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війнакиївппоКМВАShahed-136дрони-камікадзеСергій Попко
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