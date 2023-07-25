Киев. Россия устроила очередной налет ударными дронами Shahed — ПВО сбила все цели врага
25.07.2023, 06:11
Киев (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты снова попытались атаковать Киев с воздуха ударными дронами Shahed-136 в ночь на 25 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в столице продолжалась три часа — это шестая атака на город за месяц.
Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили все цели россиян на подлете к Киеву.
Обошлось без жертв и разрушений.
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
- Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
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