Киев. Россия устроила очередной налет ударными дронами Shahed — ПВО сбила все цели врага

Российские оккупанты снова попытались атаковать Киев с воздуха ударными дронами Shahed-136 в ночь на 25 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в столице продолжалась три часа — это шестая атака на город за месяц.

Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили все цели россиян на подлете к Киеву.

Обошлось без жертв и разрушений.

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