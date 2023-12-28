Кім Чен Ин закликав прискорити підготовку КНДР до війни через "конфронтаційні дії США"

Кім Чен Ин укотре заявив про занепокоєння "ситуацією з безпекою на Корейському півострові" через "безпрецедентні конфронтаційні дії США та їхніх союзників"

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на засіданні керівної Трудової партії в Пхеньяні заявив про необхідність активізувати зусилля з підготовки країни до війни. Він звинуватив США "у безпрецедентних конфронтаційних актах проти КНДР". Про це повідомляє пропагандистське північнокорейське інформагентство KCNA.

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За словами Кіма, він поставив бойові завдання армії та військовій промисловості з виробництва боєприпасів, ядерної зброї та зміцнення секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни.

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Він назвав ситуацію з безпекою на Корейському півострові "небезпечною через безпрецедентні конфронтаційні дії Сполучених Штатів та їхніх союзників проти КНДР".

Північнокорейський диктатор також "пообіцяв розширювати та розвивати відносини стратегічної співпраці з антиімперіалістичними незалежними країнами та динамічно вести спільні антиімперіалістичні дії й боротьбу в міжнародному масштабі".

22 листопада 2023 року Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Цю угоду між країнами було підписано 19 вересня 2018 року для того, щоб зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю.

19 грудня Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південної Кореї]".

21 грудня, за даними північнокорейських пропагандистських ЗМІ, диктатор Кім Чен Ин знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує".

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