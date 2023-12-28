Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку КНДР к войне из-за "конфронтационных действий США"

Ким Чен Ын заявил об обеспокоенности "ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове" из-за "конфронтационных действий США и их союзников"

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на заседании руководящей Трудовой партии в Пхеньяне заявил о необходимости активизировать усилия по подготовке страны к войне. Он обвинил США "в беспрецедентных конфронтационных актах против КНДР". Об этом сообщает пропагандистское северокорейское информагентство KCNA.

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По словам Кима, он поставил боевые задачи армии и военной промышленности по производству боеприпасов, ядерному оружию и укреплению секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне.

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Он назвал ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове "опасной из-за беспрецедентных конфронтационных действий Соединенных Штатов и их союзников против КНДР".

Северокорейский диктатор также "пообещал расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими независимыми странами и динамично вести совместные антиимпериалистические действия и борьбу в международном масштабе".

22 ноября 2023 года Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР от 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Это соглашение между странами было подписано 19 сентября 2018 года для того, чтобы уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.

19 декабря Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".

21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким Чен Ын снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".

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