Колишній топгенерал СБУ Наумов знову отримав рік тюрми в Сербії за відмивання грошей
У Сербії колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов повторно отримав один рік позбавлення волі за відмивання грошей, передає Радіо Свобода.
Також Наумова зобов'язали сплатити 200 000 динарів (1700 євро) штрафу.
А ще Вищий суд у місті Ніш засудив колишнього чиновника до п'яти років видворення із Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до цього терміну.
Аби стати остаточним, це рішення має бути підтверджене апеляційним судом.
Раніше, у вересні 2023-го, Наумов уже отримував рік тюрми за відмивання грошей. У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" колишнього високопосадовця.
Навесні 2022 року проєкт Радіо Свобода "Схеми" повідомив, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, і проти нього порушено справу про держзраду. Уже наступного дня Зеленський повідомив, що Наумова позбавили генеральського звання.
- 3 травня 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру в незаконному збагаченні, а 21 червня – у підробленні документів для сербського суду.
- 28 серпня за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук.