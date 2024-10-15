Колишній топгенерал СБУ Наумов знову отримав рік тюрми в Сербії за відмивання грошей

Екс-чиновнику також присудили видворення з країни на п'ять років. Остаточно це рішення має підтвердити апеляційний суд

Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

У Сербії колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов повторно отримав один рік позбавлення волі за відмивання грошей, передає Радіо Свобода.

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Також Наумова зобов'язали сплатити 200 000 динарів (1700 євро) штрафу.

А ще Вищий суд у місті Ніш засудив колишнього чиновника до п'яти років видворення із Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до цього терміну.

Аби стати остаточним, це рішення має бути підтверджене апеляційним судом.

Раніше, у вересні 2023-го, Наумов уже отримував рік тюрми за відмивання грошей. У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" колишнього високопосадовця.

Навесні 2022 року проєкт Радіо Свобода "Схеми" повідомив, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, і проти нього порушено справу про держзраду. Уже наступного дня Зеленський повідомив, що Наумова позбавили генеральського звання.

3 травня 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру в незаконному збагаченні, а 21 червня – у підробленні документів для сербського суду.

28 серпня за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук.