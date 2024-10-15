Бывший топ-генерал СБУ Наумов снова получил год тюрьмы в Сербии за отмывание денег

Экс-чиновнику также присудили выдворение из страны на пять лет. Окончательно это решение должен подтвердить апелляционный суд

Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

В Сербии бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов повторно получил один год лишения свободы за отмывание денег, сообщает Радио Свобода.

Также Наумова обязали уплатить 200 000 динаров (1700 евро) штрафа.

А еще Высший суд в городе Ниш приговорил бывшего чиновника к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет отнесено к этому сроку.

Чтобы стать окончательным, это решение должно быть подтверждено апелляционным судом.

Ранее, в сентябре 2023-го, Наумов уже получал год тюрьмы за отмывание денег. В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского о "измене" бывшего высокопоставленного чиновника.

Весной 2022 года проект Радио Свобода "Схемы" сообщил, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, и против него возбуждено дело о госизмене. Уже на следующий день Зеленский сообщил, что Наумов был лишен генеральского звания.

3 мая 2024 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в незаконном обогащении, а 21 июня – в подделке документов для сербского суда.

28 августа по запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил Наумова в международный розыск.