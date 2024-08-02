Командувач Об’єднаних сил: Наступальна ініціатива у росіян, тому говорити про ротацію передчасно

Андрій Гнатов (Фото: Офіс президента)

Наступальна ініціатива зараз у противника, тому за таких умов говорити про ротацію передчасно, вважає командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал Андрій Гнатов. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Главком.

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За словами Гнатова, ротація – це дуже чутлива тема, і в цей термін можна вкласти багато сенсів.

"Ситуація така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації й в яких масштабах вони будуть, – передчасно. Але, щойно з’являється можливість, ми намагаємось це робити", – заявив генерал.

Гнатов зазначив, що підрозділи постійно замінюються на позиціях, змінюються зони, де вони виконують завдання, змінюються напрямки.

Крім того, за словами генерала, він моніторить, як використовується право військовослужбовців на відпустку. У тих бригадах, з якими він працює, "чималий відсоток військовослужбовців цим правом користується".

"Їм гарантовано надається право на відпочинок з реабілітації після поранення чи після отримання травм, а також за сімейними обставинами. Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках", – розповів він.

24 червня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Гнатова.

Після призначення Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ Подоляк казав, що керівництво України чекає від нього проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

11 квітня Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію.

12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває – її вдалося реалізувати після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у боях.

9 травня Зеленський заявив, що Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бригад із зони бойових дій, проте на їхнє місце мають зайти інші бійці, і вони мають бути укомплектованим.

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