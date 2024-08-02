Командующий Объединенными силами: Наступательная инициатива у РФ, говорить о ротации рано

Андрей Гнатов (Фото: Офис президента)

Наступательная инициатива сейчас у противника, поэтому при таких условиях говорить о ротации преждевременно, считает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Андрей Гнатов. Такое мнение он высказал в интервью изданию Главком.

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По словам Гнатова, ротация – это очень чувствительная тема, и в этот термин можно вложить много смыслов.

"Ситуация такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. В таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, – преждевременно. Но, как только есть возможность, мы пытаемся это делать", – заявил генерал.

Гнатов отметил, что подразделения постоянно заменяются на позициях, меняются зоны, где они выполняют задачи, меняются направления.

Кроме того, по словам генерала, он мониторит, как используется право военнослужащих на отпуск. В тех бригадах, с которыми он работает, "немалый процент военнослужащих этим правом пользуется".

"Им гарантированно предоставляется право на отдых по реабилитации после ранения или после получения травм, а также по семейным обстоятельствам. Командиры подразделений пытаются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках", – рассказал он.

24 июня президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Гнатовым.

После назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ Подоляк говорил, что руководство Украины ожидает от него проведения "аудита" военнослужащих, ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 000 человек.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые длительное время воюют на передовой.

11 апреля Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается – ее удалось реализовать после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боях.

9 мая Зеленский заявил, что у Украины есть план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованы.

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