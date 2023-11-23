Командувач Повітряних сил показав знищення "шахедів" вогнеметом "Джміль" — відео

Українські військові вночі 22 листопада відбивали чергову російську атаку ударними дронами. Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення "шахедів".

Російські окупанти атакували Україну ракетою Х-22 та 14 дронами-камікадзе Shahed-136 увечері 21 листопада та вночі 22 листопада, сили ППО знищили всі БПЛА.

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На відео можна помітити, як військові за допомогою реактивного піхотного вогнемета РПВ "Джміль" знищують ворожі дрони.

"Джміль, збита ціль! Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БПЛА!", – йдеться в дописі.

19 листопада 2023 року речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що у районі Авдіївки російське командування поповнює втрати у знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть у атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зауважили військові.

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