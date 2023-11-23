Командующий Воздушных сил показал уничтожение "шахедов" огнеметом "Шмель" – видео

Украинские военные ночью 22 ноября отбивали очередную российскую атаку ударными дронами. Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал видео уничтожения "шахедов".

Российские оккупанты атаковали Украину ракетой Х-22 и 14 дронами-камикадзе Shahed-136 вечером 21 ноября и ночью 22 ноября, силы ПВО уничтожили все БПЛА.

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На видео видно, как военные с помощью реактивного пехотного огнемета РПО "Шмель" уничтожают вражеские дроны.

"Шмель, сбитая цель! Боевая работа по "шахедам" 22 ноября 2023 года! Поражены все 14 ударных БПЛА!", – говорится в сообщении.

19 ноября 2023 года представитель Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование пополняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

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