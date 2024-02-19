Командувач Сухопутних військ: Війна перейшла в іншу фазу. Без солдатів не буде успіху

Павлюк заявив, що війна перейшла у фазу безпілотників, але успіх неможливий без солдатів

Олександр Павлюк (Фото: скриншот з відео)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що солдати залишаються одним із головних чинників для успіху у війні. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, війна переходить до іншої фази, де воюють безпілотники.

"Але без людини не буде жодних успіхів, не буде жодних реальних дій. Без солдата, який не виконає своє завдання, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є. Поки що безпілотні засоби можуть максимально сприяти цьому", – заявив Павлюк.

Він зазначив, що відсоток знищення росіян сьогодні дуже відрізняється від показників початку великої війни, а протягом останніх місяців близько 70% цілей знищуються безпілотниками.

"Залишаються і боєприпаси – найбільша проблематика, окрім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Дуже багато запитів, з огляду на те що ми створимо нові підрозділи, ми повинні постійно доукомплектовувати ті, що ведуть бойові дії", – сказав воєначальник.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не лише на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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