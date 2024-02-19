Командующий Сухопутными войсками: Война перешла в другую фазу. Без солдат не будет успеха

Павлюк заявил, что война перешла в фазу беспилотников, но успех невозможен без солдат

Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что солдаты остаются одним из главных факторов для успеха в войне. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, война переходит в другую фазу, где воюют беспилотники.

"Но без человека не будет никаких успехов, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть. Пока беспилотные средства могут максимально способствовать этому", — заявил Павлюк.

Он отметил, что процент уничтожения россиян сегодня очень отличается от показателей начала большой войны, а за последние месяцы около 70% целей уничтожаются беспилотниками.

"Остаются и боеприпасы – наиболее крупная проблематика, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия. Очень много запросов, учитывая, что мы создадим новые подразделения, мы должны постоянно доукомплектовывать те, которые ведут боевые действия", — сказал военачальник.

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Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

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