Командувач ВМС: Спроможність флоту РФ щодо висадки десанту зменшилась до батальйону

Олексій Неїжпапа (Фото: Facebook, Alexey Neizhpapa)

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що майже за два роки повномасштабної війни Чорноморський флот Росії залишився без трьох великих десантних кораблів, декількох десантних катерів, а спроможність російських сил до висадки десанту скоротилася вдвічі. Про це він повідомив в інтерв’ю Голосу Америки.

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"Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними Силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшилась до батальйону. Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер – один", – сказав Неїжпапа.

Він наголосив, що через дії українських військових протягом 2023 року російський флот вивів усі свої носії ракет "Калібр" у Новоросійськ. Крім ракетоносців, росіяни вивели десантні та патрульні кораблі – зосередили їх у Феодосії та Новоросійську.

Коментуючи знищення українськими силами великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч проти 26 грудня, Неїжпапа наголосив, що зараз Росія використовує десантні кораблі для перевезення військових вантажів між територією РФ і Кримом.

Щодо інформації про нібито наявність "шахедів" на борту ВДК, він сказав: "Я повної інформації не маю, але не виключаю, що вони могли завантажити [ударні дрони] на корабель, судячи з детонації, яка була дуже об’ємною".

Втім, командувач ВМС наразі не може "ані підтвердити, ані спростувати" ці повідомлення.

"Що там знаходилось конкретно, я не можу підтвердити, але цей корабель повністю знищений. Відновлювати його немає жодного сенсу", – сказав він.

В ніч проти 26 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що "Новочеркаськ" було знищено Силами оборони. Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту однозначно були боєприпаси і, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

У мережі з'явилось фото того, що залишилося від корабля.

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