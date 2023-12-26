Командующий ВМС: Возможности флота РФ по высадке десанта уменьшились до батальона

Алексей Неижпапа (Фото: Facebook, Alexey Neizhpapa)

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что почти за два года полномасштабной войны Черноморский флот России остался без трех больших десантных кораблей, нескольких десантных катеров, а возможности российских сил по высадке десанта сократились вдвое. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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"В результате уничтожения десантных кораблей Вооруженными Силами Украины способность Черноморского флота по высадке морского десанта уменьшилась до батальона. То есть раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь – один", – сказал Неижпапа.

Он отметил, что из-за действий украинских военных в течение 2023 года российский флот вывел все свои носители ракет "Калибр" в Новороссийск. Кроме ракетоносцев, россияне вывели десантные и патрульные корабли – сосредоточили их в Феодосии и Новороссийске.

Комментируя уничтожение украинскими силами большого десантного корабля "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря, Неижпапа подчеркнул, что сейчас Россия использует десантные корабли для перевозки военных грузов между территорией РФ и Крымом.

Насчет информации о якобы наличии "шахедов" на борту БДК, он сказал: "Я полной информации не имею, но не исключаю, что они могли загрузить [ударные дроны] на корабль, судя по детонации, которая была очень объемной".

Однако, командующий ВМС не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" эти сообщения.

"Что там находилось конкретно, я не могу подтвердить, но этот корабль полностью уничтожен. Восстанавливать его нет никакого смысла", – сказал он.

В ночь на 26 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что "Новочеркасск" был уничтожен Силами обороны. Удар нанесла тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту однозначно были боеприпасы и, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

В сети появилось фото того, что осталось от корабля.

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