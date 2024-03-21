Командир РДК подякував Кадирову за броньовик "Ахмат": Дякую за цей мимовільний подарунок

Нікітін заявив, що "у жодному разі не можна недооцінювати можливості сучасних воєнторгів"

Денис Нікітін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російські повстанці з Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу пояснили, звідки вони беруть зброю для операцій на території РФ. Про це на пресконференції розповіли представник ЛСР Олексій Барановський та командир РДК Денис Нікітін, передає кореспондент LIGA.net.

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За словами Барановського, їхні підрозділи мають зброю, яка належить їм як штатним з'єднанням Інтернаціонального легіону.

"На території України ми є військовослужбовцями української армії. На території Росії ми вже громадяни РФ, а не військові", – сказав доброволець.

Він зазначив, що на території РФ використовується трофейна зброя та техніка українського виробництва.

Нікітін же іронічно заявив, що "у жодному разі не можна недооцінювати можливості сучасних воєнторгів".

"Там можна купити стрілецьку зброю, танки, РСЗВ, у нас є такі можливості, ми цим користуємося. У РДК тепер є вантажівка "Ахмат", хочу подякувати керівництву Чеченської республіки за цей мимовільний подарунок", – наголосив командир РДК.

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