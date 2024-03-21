Командир РДК поблагодарил Кадырова за броневик "Ахмат": Спасибо за этот невольный подарок
Российские повстанцы из Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса объяснили, откуда они берут оружие для операций на территории РФ. Об этом на пресс-конференции рассказали представитель ЛСР Алексей Барановский и командир РДК Денис Никитин, передает корреспондент LIGA.net.
По словам Барановского, у их подразделений есть оружие, которое полагается им как штатным соединениям Интернационального легиона.
"На территории Украины мы являемся военнослужащими украинской армии. На территории России мы уже граждане РФ, а не военные", — сказал доброволец.
Он отметил, что на территории РФ используется трофейное оружие и техника украинского производства.
Никитин же иронично заявил, что "ни в коем случае нельзя недооценивать возможности современных военторгов".
"Там можно купить стрелковое оружие, танки, РСЗО, у нас есть такие возможности, мы этим пользуемся. У РДК теперь есть грузовик "Ахмат", хочу поблагодарить руководство Чеченской республики за этот невольный подарок", — подчеркнул командир РДК.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если осталось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
- 18 марта российские добровольческие подразделения уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области.
Читайте также: Легион Свобода России объяснил военный смысл своей операции: Сорвали новое наступление РФ