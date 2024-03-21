Командир РДК поблагодарил Кадырова за броневик "Ахмат": Спасибо за этот невольный подарок

Никитин заявил, что "ни в коем случае нельзя недооценивать возможности современных военторгов"

Денис Никитин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российские повстанцы из Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса объяснили, откуда они берут оружие для операций на территории РФ. Об этом на пресс-конференции рассказали представитель ЛСР Алексей Барановский и командир РДК Денис Никитин, передает корреспондент LIGA.net.

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По словам Барановского, у их подразделений есть оружие, которое полагается им как штатным соединениям Интернационального легиона.

"На территории Украины мы являемся военнослужащими украинской армии. На территории России мы уже граждане РФ, а не военные", — сказал доброволец.

Он отметил, что на территории РФ используется трофейное оружие и техника украинского производства.

Никитин же иронично заявил, что "ни в коем случае нельзя недооценивать возможности современных военторгов".

"Там можно купить стрелковое оружие, танки, РСЗО, у нас есть такие возможности, мы этим пользуемся. У РДК теперь есть грузовик "Ахмат", хочу поблагодарить руководство Чеченской республики за этот невольный подарок", — подчеркнул командир РДК.

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